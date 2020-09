Zedenzaak rond eigenaar dansschool Groningen: elf aangiftes

De 37-jarige eigenaar en oprichter van Groningen Dance Center in de stad Groningen is aangehouden op verdenking van misbruik. Dat meldt Het Dagblad van het Noorden . Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dat er elf aangiftes zijn. ,,Op één na zijn alle aangevers minderjarig.’’

De man is op 8 september opgepakt. De rechtbank besloot donderdag dat de verdachte in elk geval voor 90 dagen wordt vastgehouden. ,,Het onderzoek is nog in volle gang’’, zegt de OM-woordvoerder. Hij wil niet ingaan op de aard van het misbruik en ook niet of politie en OM rekening houden met meer aangiftes.

Docenten van de grote streetdanceschool sluiten niet uit dat de man, die de school in 2004 oprichtte, meer slachtoffers heeft gemaakt. In een brief aan de leden van de dansschool en hun ouders roepen danslerares Eurnalis Sambo en het bestuur van de stichting Groningen Dance School mogelijke slachtoffers en getuigen van misstanden op zich te melden bij de politie. Zij willen de school voortzetten.

Grote schok

Volgens Sambo is het nieuws als een grote schok aangekomen. ,,De klap is zo groot omdat docenten, dansers en oudergroepen van de school een lange historie hebben opgebouwd en veel hebben beleefd. De lessen zijn altijd van hoog niveau en de school heeft lokaal, nationaal en internationaal op wedstrijdniveau hoog gepresteerd. Gezamenlijke weekenden naar deze kampioenschappen, de eindpresentaties en vele workshops hebben ons tot een hechte familie gemaakt’’, schrijft ze in de brief.

Sambo wil de media niet te woord staan en vraagt de leden niets te melden op sociale media. Het is onduidelijk hoe zij en het bestuur de zaken juridisch willen regelen en of ze zonder medewerking van de eigenaar en oprichter de dansschool kunnen voortzetten.

Nieuwe leiding

In de brief aan de leden staat dat alle danslessen en teamtrainingen worden voortgezet onder nieuwe leiding. ,,Ons doel is om bij elkaar te blijven als dansfamilie en als centrum, om danstalent te ontdekken en te ontwikkelen. Voor ons staat vast dat de huidige eigenaar geen rol meer speelt. We vragen jullie vertrouwen en steun om met ons een nieuwe toekomst tegemoet te gaan in een veilige omgeving.’’

De school, een van de grootste in Groningen, doet onder meer aan hiphop, breakdance, moderne dans en ballet. Docenten verzorgden ook clinics op scholen, workshops en theaterklassen.