Zeeland beleeft de drukste zomers ooit. ‘Veel Zeeuwen zijn ongerust en zeggen: er moet een rem op’

Eerst even de keiharde cijfers. Daar ontkomen we niet aan, want ze liegen er niet om. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er 1 miljoen overnachtingen. Maar liefst 46 procent minder dan in 2019, zeg maar het laatste normale jaar voor de corona-uitbraak. Nu was dat een heel goed jaar, maar toch. Ook nog even over vorig jaar, dat is nodig om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen. Toen waren er in totaal 16 miljoen overnachtingen; 17 procent minder dan in 2019. Verklaarbaar, want in het voorjaar was toerisme in Zeeland zelfs verboden.