Zeeman gaat voor duurzame, eerlijke rompertjes: ‘Ik wil verantwoord omgaan met de planeet’

Avondklok blijft van kracht, hof schort vonnis rechter op

16 februari De avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft vanavond het vonnis van de rechter in een kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis. Viruswaarheid-voorman Willem Engel en jurist Jeroen Pols verlieten woest de rechtbank. ,,U heeft de geloofwaardigheid van de rechtspraak definitief om zeep geholpen. De rechtspraak zal zich moeten verantwoorden.”