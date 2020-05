Zeer grote brand bij oude kerncentrale in Dodewaard onder controle

Er is volgens de Veiligheidsregio geen risico op het vrijkomen van radioactieve straling door de brand. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio zegt dat het vuur vermoedelijk op het dak is ontstaan. Daar liggen mogelijk gasflessen.

De centrale is al sinds 1997 buiten gebruik, maar nog niet ontmanteld. Alle splijtstofstaven zijn eruit gehaald, de centrale is dichtgemetseld. Het wachten is op de sloop van het betonnen blok langs de Waal. Die is pas gepland in 2045.

Werkzaamheden

De brand is volgens een woordvoerder onder controle. Het vuur trok veel bekijks. De Veiligheidsregio roept iedereen op afstand te houden van de brand. Daardoor krijgen hulpdiensten de ruimte. Wie last heeft van rook krijgt het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen, zo is het advies.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Volgens de woordvoerder is de brand mogelijk ontstaan na werkzaamheden op het dak. Veel brandweereenheden zijn bezig met het bestrijden van de brand. De brand was van ver te zien.

Dodewaard heeft geen splijtstof meer, sloop in 2045

De centrale is in 1997 buiten werking gesteld. Het radioactieve materiaal uit de centrale is daarna in fases verwijderd.

De laatste splijtstofstaven zijn in 2003 afgevoerd. Daarna is het centrale deel van de centrale dichtgemetseld en van een zogeheten ‘Veilige Insluiting’ voorzien. Daarbij zijn delen van de centrale die ooit aan radioactieve straling zijn blootgesteld ondergebracht. Die operatie werd in 2005 voltooid.

De veilige insluiting wordt door drie operators permanent bewaakt. Ook is er 24 uur per dag bewaking op het terrein aanwezig. In 2045 is naar verwachting het stralingsniveau in de centrale zelf zo laag dat het gebouw veilig gesloopt kan worden.

Juridische strijd

Daar is naar schatting 80 miljoen euro voor nodig, maar er is nog onenigheid over wie de rekening moet betalen. De centrale is eigendom van de Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN). Daarachter zitten energiebedrijven Vattenfall, Engie, Uniper en EPZ.

De Rijksoverheid meent dat die ook voor de kosten op moeten draaien, onder de noemer de vervuiler betaald. GKN is het daar niet mee eens. De centrale is op last van de overheid betaald en ook in beheer geweest bij de overheid, in een tijd dat kernenergie gangbaar was in ons land.