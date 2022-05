Zeer grote brand in Dordrecht: ‘Ergste gevaar geweken, maar bewoners kunnen niet terug naar huis’

Het is een ‘heftige brand’, weet een woordvoerder van de brandweer aan het begin van de avond te vertellen. ,,Het hele dak staat in de hens.” Delen van het dak vallen brandend naar beneden en de metershoge rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien. Brandweerlieden zijn in groten getale ernaartoe gesneld om de boel te blussen. ,,De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en is met meerdere voertuigen ter plaatse en onderweg.”

De brand brak rond kwart voor acht in de avond uit en werd binnen enkele minuten opgeschaald naar ‘zeer grote brand’. Met meerdere tankautospuiten en een hoogwerker werd geprobeerd de brand onder controle te krijgen. Korpsen uit onder meer Zwijndrecht zijn gealarmeerd om assistentie te verlenen. Er zijn vijf ambulances naar de locatie gestuurd. Ook is er politie aanwezig.

Er zijn zestien woningen in het complex, die allen ontruimd zijn. ‘De brand is ontstaan op een balkon en overgeslagen naar het dak’, zo meldt de brandweer op Twitter.

Burgemeester Kolff

In de buurt zijn veel mensen op de been. Bewoners werden opgeroepen naar een speeltuintje in de buurt te komen. Burgemeester Wouter Kolff spreekt van een ‘heftige situatie’ en is ter plaatse om in gesprek te gaan met de hulpdiensten en bewoners van het flatgebouw. ,,Ik kan me goed voorstellen dat de schrik er bij de bewoners goed in zit. Nu ga ik vooral naar hen luisteren en probeer steun te bieden.’’

Er zijn geen gewonden gevallen en inmiddels is het ergste gevaar geweken. De bewoners kunnen vanavond nog niet terug naar huis, omdat de deuren van de appartementen ingetrapt zijn en er sprake is van waterschade. De gemeente regelt opvang voor hen in de lokale bibliotheek.

Er wordt verder onderzoek gedaan, daarvoor wordt het dak uit elkaar gehaald, om te kijken of er geen onderdelen meer smeulen.

