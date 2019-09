Zeer jong kind in kritieke toestand bij incident in woning Noord-Holland, politie doet onderzoek

VIDEO Lichaam vermiste Limburger (66) gevonden in Spanje, 10 kilometer meege­sleurd door water

15:49 Het lichaam van de Nederlander die sinds zondag in Spanje vermist was, is aangetroffen. Het gaat om een 66-jarige man uit Landgraaf, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Limburger verdween drie dagen geleden na een val in het door stortregens en overstromingen geteisterde binnenland bij de Costa Blanca. Door hevige regenval en overstromingen zijn zeker 3500 mensen in Spanje geëvacueerd.