Zeeuwse snackbar zit Amerikaanse fastfoodketen Wendy's al jaren dwars en wint opnieuw rechtszaak

Snackbar Wendy’s in het Zeeuwse Goes hoeft niet van naam te veranderen en mag haar merknaam behouden. Een van de grootste fastfoodrestaurants ter wereld, ook Wendy’s geheten, stelde dat het merk door de Zeeuwse snackbar niet normaal gebruikt was en daarom vervallen moest worden verklaard. Het gerechtshof in Den Bosch ging daar niet in mee en stelde de Zeeuwse snackbar vandaag in het gelijk.

De Amerikaanse fastfoodketen Wendy’s wil graag het merk ook in Nederland introduceren en probeert via rechtszaken het merkrecht als sinds 2000 in handen te krijgen. Al 21 jaar lang is er een keiharde juridische strijd om de merknaam Wendy’s gaande. Wendy’s zou graag oversteken naar Europa. Net als Dunkin’ Donuts, Pizzahut, Taco Bell, Five Guys en TGI Friday. Maar tot hun grote frustratie mogen ze in de Benelux geen één winkel openen. Want er is al een Wendy’s. En die werd in 1988 opgericht in Goes. De snackbar staat niet toe dat de Amerikanen zaken met dezelfde naam openen.

6650 vestigingen

Wendy’s is een Amerikaanse keten van hamburgerrestaurants en heeft na McDonald’s en vóór Burger King de grootste omzet in die branche. Over de hele wereld heeft het bedrijf 6650 vestigingen, maar niet in de Benelux. Daarvoor steekt het Goese Wendy’s een stokje. Zij hadden de merknaam immers veel eerder vastgelegd en weigeren daar afstand van te doen.

De Zeeuwse snackbar heeft sinds 1995 in de hele Benelux de rechten over het merk Wendy’s. Toen eigenaar Raymond Warrens in 1988 de snackbar opende, had hij helemaal niet in gedachten om de Amerikanen dwars te zitten. Wendy’s was, dacht hij, een goede naam. Want zo heet zijn jongste dochter.

Eerste rechtszaak

In 2000 spande het Amerikaanse Wendy’s al een eerste rechtszaak aan. Die werd verloren. En ook in 2017 kreeg de fastfoodketen opnieuw nul op het rekest. De Amerikanen gingen daar toen tegen in beroep en nu bevestigt het gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch de uitspraak van die laatste rechter.

,,De snackbar gebruikt het merk voor haar dienstverlening normaal op de fastfoodmarkt. Dat blijkt onder andere uit de zichtbaarheid van het logo op bijvoorbeeld de gevel, verpakkingsmateriaal en kassabonnen”, stelt het hof. ,,Daarnaast wordt het merk ook gebruikt op bedrijfskleding en bij sponsoractiviteiten. Anders dan de Amerikaanse keten betoogt, is het geen vereiste voor normaal gebruik dat een buurtsnackbar meerdere vestigingen heeft of buiten de regio promotie maakt.”

