‘Zeggen dat homoseksualiteit te genezen is, kan niet op een universiteit’

Opgepakte verdachte van liquidatie Justin Jap Tjong is bekende van Taghi

11:13 De man die maandag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 25-jarige Justin Jap Tjong in 2017 is de 57-jarige Roel T. Hij is de vader van Ferrel T. die al tot 26 jaar cel is veroordeeld voor de vergismoord op Hakim Changachi en bovendien een goede bekende van de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi.