Zeiler (63) staat hier terecht voor moord echtgenote ‘door piraten’ in Colombia

De echtgenoot van de Nederlandse vrouw (54) die in 2015 door geweld om het leven kwam op hun zeiljacht voor de kust van Colombia, wordt in Nederland vervolgd. Justitie verdenkt Peter P. (63) uit Heino van moord. De voormalige dierenarts houdt vol dat zijn echtgenote werd gedood door ‘piraten’.

‘Nederlander zal in eigen land worden berecht voor het doden van zijn echtgenote in Colombia', koppen Colombiaanse media. Opmerkelijk nieuws want het vermeende misdrijf vond plaats in Colombia en het Colombiaanse Openbaar Ministerie (OM) stelde P. officieel in beschuldiging voor moord op zijn vrouw Durdana. Het wilde de Nederlander dan ook berechten in Cartagena, de havenstad op zo'n uur varen van de plek waar zijn echtgenote op zaterdag 19 september 2015 werd gedood.

In overleg met de Nederlandse justitie is volgens de Colombiaanse media besloten om P. te laten berechten in Nederland. Dit omdat hij in Nederland verblijft en ons land in principe geen onderdanen uitlevert. Over de vervolging zijn recent afspraken gemaakt met de autoriteiten in Colombia, zegt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland in een toelichting op haar website.

,,Politie en justitie in Colombia en Nederland werken sinds september 2015 samen aan deze zaak. Een delegatie van de Nederlandse politie is twee keer in Colombia geweest. Ze heeft daar getuigen gehoord en sporenonderzoek gedaan op het schip.’’

De advocaat van de verdachte is volgens het OM ingelicht over de beslissing om zijn cliënt in Nederland te berechten. ,,De (eerste) rechtszitting heeft waarschijnlijk plaats in de eerste helft van 2019", aldus justitie in haar toelichting.

Advocaat

Het is nog niet bekend wat P.'s advocaat vindt van de beslissing van het OM. Hij reageerde tot nu toe niet op een verzoek van deze krant om een reactie. Bob Vink zei in oktober 2015 weinig vertrouwen te hebben in een eerlijke rechtsgang voor zijn cliënt in Colombia.

,,Het onderzoek wordt via de kranten op tendentieuze wijze naar buiten gebracht. De belangrijkste aanwijzing blijft uit de kranten. Peter draagt zijn onschuld op zijn lichaam. Hij heeft op zijn arm een bijtafdruk die niet van hem en niet van Durdana is. Dat lijkt me toch een belangrijke aanwijzing”, verklaarde de Amsterdamse strafpleiter destijds.

Vraagtekens

P.'s echtgenote, een stottertherapeute uit Heino, zou op hun zeiljacht Lazy Duck door zes gewapende mannen zijn aangevallen en gedood. Een harde klap tegen haar hoofd zou haar fataal zijn geworden. Volgens P. sloegen de ‘piraten’ toe terwijl hij op de wc zat en kreeg hij daarna een klap waardoor hij het bewustzijn verloor. Toen de zestiger weer bij kennis kwam, vond hij zijn vrouw naar eigen zeggen dood op het dek. Ze was volgens hem beroofd van 200.000 Colombiaanse pesos (zo'n 55 euro).

De politie in Colombia en later ook justitie, plaatsten vraagtekens bij P.'s verklaringen. Ze vonden het vreemd dat de overvallers alleen wat geld hadden meegenomen en waardevolle zaken aan boord zoals sieraden, een computer, videocamera’s en communicatieapparatuur lieten liggen.

Het was volgens hen ook opmerkelijk dat P. met een mobiele telefoon een alarmnummer belde in plaats van met de meer betrouwbare VHF-radio en bovendien eerst een verkeerde locatie van het schip doorgaf. Mede daardoor zou het 1,5 uur hebben geduurd voordat de politie het schip wist te lokaliseren.

De Nederlander verklaarde volgens hen ook dat het jacht averij had opgelopen maar uit de officiële scheepsrapporten bleek niets van schade, concludeerden de onderzoekers. De omgeving van de Rosario-eilanden waar het zeiljacht lag, stond volgens hen ook niet bekend als een gebied waar overvallen ‘normaal’ zijn.

Verstikking

De twijfels over P.'s ‘piraten-verhaal’ werden nog groter toen autopsie uitwees dat zijn echtgenote niet door een harde klap op het hoofd was overleden maar door mechanische verstikking. Daarvan is sprake als de neus en mond worden dichtgehouden en/of de hals wordt dichtgedrukt.