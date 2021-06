Zeiljacht bij Zeeland blijkt vol met illegale Albanezen te zitten

Wat precies hun bestemming was, is nog onduidelijk, aldus een woordvoerder, maar het Verenigd Koninkrijk ligt uiteraard voor de hand. ,,We zien wel vaker Albanezen die die kant op willen,” aldus een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

De schippers van het jacht, een 44-jarige man uit Den Oever en een 58-jarige man uit Den Helder, zijn aangehouden voor mensensmokkel. De Albanezen gaan het vreemdelingentraject in. ,,Het is best een bijzondere zaak. Meestal zien we dat ze inklimmen op boten bij de ferryhavens in onder meer Hoek van Holland, maar zo op zo'n zeiljacht zien we niet elke dag”, aldus de woordvoerder.

Het is toch niet voor het eerst dat een plezierjacht wordt ingezet voor het smokkelen van mensen. In oktober vorig jaar werd een 65-jarige Amsterdammer opgepakt, omdat er op zijn zeiljacht zes Albanezen bleken te zitten. Dat gebeurde toen bij Den Helder.

In april van dit jaar werden drie Britten opgepakt, een vrouw in Engeland en twee mannen in Nederland, die betrokken waren bij grootscheepse mensensmokkel tussen Nederland en het VK via rubberen bootjes.

