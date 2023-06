Zeker 100.000 ouderen per jaar zijn slachtoffer van financiële uitbuiting: dit kun je doen

Reacties op motie van wantrouwen tegen Rutte: ‘Coalitie steunt hem, over op de orde van de dag’

‘Het is inmiddels een gewoonte geworden dat een motie van wantrouwen geen consequenties heeft voor een bewindspersoon, zoals Rutte. Tragisch daarbij is dat het de volgende dag niet meer op de voorpagina van de krant staat’ en ‘Hopelijk gaat de brief van Marco van Basten verandering brengen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 10 juni verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.