Zeker 100 mensen overnachten op stoel in aanmeldcentrum Ter Apel

Genoeg crisisnood­op­vang­plek­ken in Groningen

Gemeenten in de provincie Groningen leveren 310 crisisnoodopvangplekken om problemen bij het Asielzoekerscentrum in Ter Apel op te lossen. Dat is meer dan het van dubbele van de gevraagd 150 plekken, meldt RTV Noord.

5 juni