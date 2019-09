Zeker drie gewonden bij steekpartij op Grote Markt in Groningen, slachtoffer in nek gestoken

Stille tocht voor Derk Wiersum en petitie gehandicap­ten­zorg in De Ochtend Show to go

21:41 Patrice van Vugt, verpleegkundige in de zorg en acteur André Dongelmans zijn morgenochtend te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en Anne-Marie Fokkens en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.