Zeldzaam koude nachten, ook vannacht gaat het vriezen

Al drie nachten op rij is er op meerdere plekken ‘lichte vorst’. ,,Een paar centimeter boven de grond in Eelde was het nog kouder: -7 graden”, vertelt weerman Lennert Eijke van Weerplaza. ,,Pas vanaf -5,0 graden spreken we van ‘matige vorst’.”



Het is volgens Eijke interessant om te zien dat het nog zo koud is deze meidagen. Meestal komt er een einde aan de vorstnachten tegen IJsheiligen: in de volksweerkunde de periode van 11 tot en met 14 mei. Ook wel het einde van het vorstseizoen. ,,Het komt niet zo vaak voor dat je nog vorst hebt tijdens of na IJsheiligen”, zegt meteoroloog Eijke. ,,Maar nu zitten we er volle bak in.” Een samenloop van omstandigheden is de oorzaak van de nachten met vrieskou.