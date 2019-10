Zeldzame albinozeehond komt ziek, maar vol levenslust binnen bij de opvang

Onrust op school na klachten over ‘stokslagen’ door juf: ‘Dat er iets niet door de beugel kon, is zeker’

11:30 Een juf in Zaandam is op non-actief gesteld om de rust op de basisschool te bewaren, nadat klachten waren binnengekomen over fysieke en emotionele mishandeling van kinderen. De interim-directeur: ,,Dat er iets is gebeurd wat niet door de beugel kan, is zeker, maar ik kan me niet voorstellen dat er lijfstraffen zijn uitgedeeld.”