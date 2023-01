Zeldzame goudjakhals voelt zich thuis op het Friese wad

Het is de derde keer sinds oktober vorig jaar dat een goudjakhals schapen heeft aangevallen in Friesland. Dat gebeurde eerder in Ferwert op 8 oktober en in Ljussens op 7 november.

Zoogdierkenner Harrie Bosma vermoedt dat de beschermde diersoort – ook wel rietwolf genoemd – zich al een half jaar geleden heeft gevestigd in het buitendijkse kweldergebied in Noord-Friesland. ,,De uitgestrekte kwelders achter de zeedijk zijn voor dit dier een ideaal leefgebied. Hij staat te boek als muizen- en rattenvanger en verder pakt hij hazen. Die zijn er hier veel, en natuurlijk is er veel rust en dekking. Hij kan kilometers lopen zonder een dijk over te steken of een mens tegen te komen.”

Wildcamera

De zeldzame goudjakhals werd vorig jaar februari voor het eerst in Friesland vastgelegd op een wildcamera van Bosma bij het IJsselmeer. Het dier is ook al eens op het wad gespot en daarom heeft Bosma met Staatsbosbeheer wildcamera’s in het gebied geplaatst. ,,We hopen dat we daarnaast met dna-monsters van keutels en prooi kunnen vaststellen of er hier één goudjakhals is, of misschien wel meer.”

De goudjakhals houdt qua omvang het midden tussen een wolf en een vos. In Nederland is het schuwe roofdier sinds 2016 maar een handjevol keren waargenomen.