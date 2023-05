Zelensky in regeringstoestel onderweg naar Nederland, mogelijk morgen ontmoeting met Rutte

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is onderweg naar Nederland. Hij is momenteel met het regeringsvliegtuig onderweg naar ons land, melden ingewijden. De verwachting is dat Zelensky donderdag, op de dag van Dodenherdenking, een ontmoeting heeft met minister-president Mark Rutte.

Persbureau Reuters meldt dat de president ook een speech gaat geven in Nederland, onder de titel ‘Geen vrede zonder rechtvaardigheid voor Oekraïne.” Diverse media melden dat die speech in Den Haag uitgesproken wordt. Naar verwachting landt Zelensky in de loop van de avond op Schiphol. Een aanwezige journalist meldt op twitter dat diverse busjes en motoragenten daar wachten op de landing van de Oekraïense president.

Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het regeringstoestel vervoerde de Oekraïense president vanochtend al van het Poolse Rzeszów naar Helsinki, waar hij een top van noordelijke landen volgde.

Eerder bezocht Zelensky onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen. Ook was hij te gast in het Europees Parlement in Brussel. Online sprak Zelensky de Tweede Kamer al eens toe, en afgelopen jaar ontmoetten diverse ministers en premier Rutte Zelensku in Kyiv.

Steun

Tijdens zijn toespraak aan de Tweede Kamer, ruim een jaar geleden, bedankte Zelensky de Nederlandse ‘politiek en de gewone mensen’ voor de steun aan zijn land. ,,Voor de sancties, de principiële aanpak van het zakenverkeer met Rusland en de hulp aan Oekraïners.” Ook zei hij blij te zijn met de wapens die het land uit Nederland ontving.

Nederland leverde inmiddels voor 1,2 miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne, meldt het ministerie van Defensie. De steun bestaat uit directe levering van wapens vanuit de eigen militaire voorraden, de aankoop van nieuwe wapens en een bijdrage aan internationale fondsen. Voor dit jaar maakt het kabinet 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne dat op 24 februari vorig jaar werd aangevallen. Naast militaire is er ook ook humanitaire steun.

Ons land is ook een van de aanjagers van een tribunaal waar de verantwoordelijken van de oorlog zouden moeten terechtstaan. Nederlandse marechaussees speuren onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC) in Oekraïne naar bewijzen van oorlogsmisdaden.

Luchtafweer

Oekraïne heeft veel wapens nodig in de strijd. In Finland zei Zelensky vooral behoefte te hebben aan luchtafweer en te hopen op gevechtsvliegtuigen. De luchtafweer is nodig tegen de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook wordt al maanden gespeculeerd over een op handen zijnd offensief van de Oekraïners.

Rusland beweerde woensdag nog dat een drone van Oekraïne het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou had aangevallen. Zelensky ontkende dat zijn land de aanval heeft uitgevoerd. ,,We vechten op ons eigen territorium”, verklaarde hij.

Volledig scherm Zelenski in Helsinki, waar hij een top van de noordelijke landen bijwoonde. © AP