‘Zelfmoordpoeder’ middel X gevonden in Arnhemse woning waar een agent gewond raakte

De gevaarlijke stof die is aangetroffen in een huis in de Arnhemse wijk Schuytgraaf, blijkt het beruchte ‘zelfmoordpoeder’, ook wel middel X, te zijn. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Gelderlander. In het huis raakte een politieagent onwel. ,,Omdraaien en wegwezen; dat had de agent moeten doen.”