Zelfs het tuincentrum is nu een uitje dit paasweekend: ‘Is nog lang niet zoals het was, maar voelt wel hoopvol’

Het paasweekend staat meestal gelijk met een bezoek aan de woonboulevard of het tuincentrum. Aansluitend een kopje koffie of een broodje.



,,Nu er zo weinig mag, is het extra leuk om in een tuincentrum te zijn”, vinden Theo en Dory Roelofs. De zestigplussers hebben gewinkeld bij TuinWereld in Wijchen. Twee planten voor op het balkon, plus een vogeldecoratie voor op de schutting. Het tweetal heeft op de website van TuinWereld voor een half uur gereserveerd.