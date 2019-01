Zelfs militairen schrikken van enorme zooi op Schiermonnikoog: ‘Dit is verschrikkelijk’

WaddendramaZelfs voor het leger wordt het een monsterklus om Schiermonnikoog te ontdoen van de rotzooi van de 177 overboord geslagen zeecontainers. De ruim honderd militairen die vandaag zijn uitgerukt om het eiland de helpende hand te bieden, weten niet wat ze zien. Het gebied is moeilijk bereikbaar en ligt nog boordevol rotzooi. ,,Dit is écht verschrikkelijk.”

Een colonne viertonners met daarin een honderdtal militairen is vanmorgen aangekomen aan de oostkant van Schiermonnikoog. De militairen, die per peloton zijn verdeeld over een eigen stuk strand, zullen de komende dagen de getroffen stranden opruimen. Bij aankomst op het strand was direct te zien dat er veel, héél veel, te doen is. De eenheden konden hun ogen niet geloven. ,,Het is veel meer dan gedacht.”

Werkelijk overal ligt rotzooi; van matrassen, kussens en schoenen tot duizenden plastic pompjes voor zeepflacons en honderden ingepakte verfrolletjes. ,,Het is echt een ravage”, vertelt verslaggever Hanneke van Houwelingen vanaf Schiermonnikoog.

Volledig scherm Werkelijk overal ligt troep. © Hanneke van Houwelingen

Alles gaat mee

,,Het is lastig om te weten waar je moeten beginnen. We zijn gelukkig met veel, maar ik denk niet dat we binnen twee dagen klaar zijn”, vertelt Mariske Kor, soldaat. ,,Het is niet heel zwaar, maar je wordt er in ieder geval wel warm van.”

,,Toen ik dit vanmorgen zag, dacht ik: dit is verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien”, vertelt soldaat Gaatze Bosma. ,,De schepen moeten dit écht beter gaan vastzetten, wat een zooitje. Het is verschrikkelijk. Je komt alles tegen hier. Het is beginnen bij het begin en dan domweg alles meenemen. We gaan het dit weekend denk niet redden om alles op te ruimen, maar we gaan er wel voor.”

Op het strand staan grote containers die met de opruimende soldaten meebewegen en waar al het afval ingegooid kan worden. Alle spullen die worden aangetroffen zijn waardeloos geworden door het zeewater. ,,Het is flink aanpoten”, zegt soldaat Marcel Hoff, ,,Het is hier een kleine milieuramp aan het worden hier.”

Volgens burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog liggen de stranden na iedere wisseling tussen eb en vloed weer vol met nieuwe troep. ,,Het voelt als dweilen met de kraan open, maar we blijven dweilen’’, zegt ze.

Het is niet alleen rotzooi dat op het strand aanspoelt. In drie van de 277 overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe zaten vaten organisch peroxide in poedervorm. ,,Als we giftige stoffen vinden, markeren we het en komen de juiste instanties het onschadelijk maken”, vertelt Hoff.

Volledig scherm Militairen ruimen de spullen op die op het strand zijn aangespoeld © ANP

Koud

De militairen hebben er door de goede kleding weinig last van, maar voor hulpvaardige Nederlanders en eilanders kan het weer wel eens goed tegenvallen. ‘Mensen doen er goed aan droge en warme kleding aan te trekken. Ook moeten ze goed op elkaar letten’, zo waarschuwt de Veiligheidsregio Friesland vrijwilligers in een schriftelijke mededeling.

Reden voor de waarschuwing is dat er koud en slecht weer op komst is. ,,Onderkoeling herken je onder meer aan een droge huid, sloomheid, slaperigheid, rillen, trage hartslag en bleke huid’', aldus de Veiligheidsregio.

Duitsland

Ook de Duitse kustwacht helpt mee. Ze vliegen op dit moment in een soort zigzag boven het gebied waar de MSC Zoe de containers heeft verloren. Van de 277 verloren containers zijn er inmiddels nog maar zo'n stuk of dertig teruggevonden. De kustwacht hoopt de containers te vinden voordat ze zinken.

Volledig scherm Schoenen, flaconnetjes en verfrolletjes: je vindt het allemaal op het strand.

Volledig scherm Militairen ruimen de spullen op die op het strand zijn aangespoeld © ANP

Volledig scherm De wagens zijn vanuit het vasteland mee naar Schiermonnikoog genomen. © Hanneke van Houwelingen

Volledig scherm Militairen onderweg naar de oostkant van Schiermonnikoog. © Hanneke van Houwelingen