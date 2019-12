Zélfs pionnen rond Taghi zijn stiekem blij dat hij in de cel zit

video Dode aangetrof­fen in woning Didam, ‘man in ondergoed aangehou­den’

1:44 In een woning aan de Hooiberg in Didam is zaterdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft in diezelfde woning ook een man aangehouden. Of het om een misdrijf gaat is op dit moment nog onduidelijk.