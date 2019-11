Zelfs premier Rutte krijgt bij de boeren de handen niet op elkaar

Voormalig vluchte­ling Shadi groeit uit tot mbo-uitblinker

18:00 Zijn levensverhaal is even hartverscheurend als ontroerend. Voor Shadi Fakiani (24), die op z’n 17de in z’n eentje het oorlogsgeweld in Syrië ontvluchtte, is Nederland het beloofde land, en zijn mbo-opleiding Toerisme en Recreatie bij ROC Mondriaan in Den Haag een geschenk uit de hemel. ,,Ik wil een voorbeeld zijn voor kinderen die alles hebben verloren.’’