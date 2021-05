Zelfstandige klinieken zien toestroom van patiënten die niet willen wachten

Nooit eerder had hij zoveel huilende mensen aan de lijn. Hiëron Marée, directeur van het Rotterdamse Park Medisch Centrum, ziet patiënten met ontzettend veel pijn. Hernia’s, slijtage in heupen of knieën. ,,Die mensen krijgen de maximale medicatie, veelal morfine. Ze horen steeds dat hun operatie wordt uitgesteld en zijn ten einde raad”, beschrijft Marée. Sommige patiënten kunnen al maanden hun huis niet uit. Laatst kreeg de kliniek nog een telefoontje van een patiënt. Zes maanden lag hij in bed, te wachten op een rugoperatie. Marée: ,,Hij kwam met een rolstoel binnen, liep 2,5 uur later zelf naar buiten en hij had geen pijn meer. Hij was zo blij. Bijna elke dag staat hier wel gebak van patiënten die zo blij zijn dat ze eindelijk zijn geholpen.’’