zerocovid graag (of #mindercovid, als zero te veel gevraagd is)

Kabinet buigt zich over versoepe­ling lockdown

14:42 Een deel van het kabinet is weer bijeen in het Catshuis om te praten over eventuele versoepeling van de coronaregels. De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) vinden het daar nog te vroeg voor. Ook het kabinet is voorzichtig: het aantal besmettingen is nog steeds hoog.