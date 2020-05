Zes aanhoudingen bij ontdekking drugslab Brabant

Gestolen puppy's terug in Beers: ‘Ik heb ze direct een halve liter melk gegeven’

28 mei ,,Het is gelukkig ‘goed’ afgelopen’’, zegt hobbyfokker Tiny (71) uit Beers. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden zijn 10 pups gestolen. Gisteravond werden ze teruggevonden in een woning in de gemeente Heusden, zo'n 55 kilometer verderop. De politie heeft tegen de verdacht een proces-verbaal opgemaakt, maar dat onderzoek loopt nog.