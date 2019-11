Zes arrestaties voor steun van twee ton aan Islamitische Staat via donaties

Het onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket en het Openbaar Ministerie Midden-Nederland, begon naar aanleiding van een ambtsbericht van de AIVD in het voorjaar van 2018 en richt zich op het overhandigen van geld aan strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat of daaraan gelieerde personen.



De nu aangehouden personen zouden dat in 2013 en 2014 in Turkije en Syrië hebben gedaan. Het geld werd vermoedelijk ingezameld via een stichting, die ‘hulp bieden aan oorlogsslachtoffers’ tot doel heeft. Bij de doorzoeking op elf adressen in Midden-Nederland en België zijn gegevensdragers en verschillende documenten en administratie in beslag genomen.



De stichting zou in Nederland, via bijeenkomsten en benefieten, minimaal 200.000 euro aan donaties hebben binnengehaald. Van dat geld zou ruim 130.000 euro contant zijn opgenomen en door de verdachten naar Syrië zijn gebracht, zo meldt het OM. De rest van het geld zou zijn gebruikt om de reizen te financieren. Een van de verdachten heeft mogelijk geld overgemaakt naar een eigen stichting. Hij wordt van verduistering verdacht.