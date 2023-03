Zes husky’s uit Dordrecht zagen voor het eerst sneeuw: span ze voor een slee en ze beginnen te rennen

Komst nieuwe hyperstore bewijst: voor speelgoed gaan we weer naar de winkel

De klad in speelgoedland? Komende week opent de Ierse speelgoedgigant Smyths Toys in Amsterdam zijn eerste van twintig megawinkels in ons land. En ook onze eigen speelgoedzaken worden weer gevonden, door kinderen en ‘kidults’, spelende volwassenen. ,,Een cadeau samen uitzoeken is leuker in een echte winkel.”