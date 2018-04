Zes jaar cel voor jihadist die eigen dood in scene zette

'Jihadrapper' Marouane B. uit Arnhem moet zes jaar de cel in, als hij ooit nog naar Nederland terugkomt. De rechtbank in Rotterdam veroordeelde hem vanmiddag tot die straf omdat hij zich heeft aangesloten bij terreurgroep IS in Syrië.

B., die voordat hij naar Syrië trok vooral bekend stond als rapper Maru-One van Team Liefde, zette eind vorig jaar zijn eigen dood in scene. Hij deed dat, volgens eigen zeggen, om onder de radar naar Nederland terug te kunnen komen voor zijn proces. Dat proces was twee weken geleden, B. was daar niet bij. Hij is, voor zover bekend, nog steeds in Syrië.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden zes jaar cel tegen hem. De rechtbank legde hem die straf vandaag, bij verstek, ook op. De straf is is in lijn met de celstraffen die tot nu toe aan andere Nederlandse Syriëgangers zijn opgelegd. Zij worden vooralsnog veroordeeld voor het feit dat ze zich daar hebben aangesloten bij een terroristische organisatie en niet voor hun afzonderlijke daden. Daar is doorgaans niet genoeg bewijs van.

In de zaak tegen Marouane leek dat wel het geval. Er circuleren foto's waarop hij poseert met wapens en er is een foto waarop hij lijkt te poseren met op de achtergrond een gekruisigde tegenstander. De Arnhemmer ontkent dat hij op die foto staat. Het OM had niet genoeg bewijs dat hij bij de dood van de man was betrokken om een zwaardere straf te eisen.