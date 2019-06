Zes jaar na ‘grensrechterzaak’: Yassine D. hoort zometeen strafeis in steekpartij

‘We leven in het tijdperk van de zelfmoord­ter­ro­rist en als we niets doen, blijft dat zo’

13 juni De wereld wordt geteisterd door een golf van zelfmoordaanslagen. Als we daar wat aan willen doen, moeten we goed nadenken over hoe we terugslaan, concludeert de Britse onderzoeker Iain Overton.