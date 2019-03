Zes tactieken voor het vrijpleiten van één van de grootste criminelen van Nederland

In de zaak van Willem Holleeder (60) trapte advocaat Sander Janssen vandaag zijn slotpleidooi af. Maar hoe pleit je iemand vrij tegen wie levenslang is geëist vanwege vijf liquidaties, waarbij zes mensen overleden? Zes tactieken.

1. Rechters moeten zich ‘los maken’ van beeld ‘grote klootzak’

Een onheilspellend muziekje. Op videoschermen in de zwaar beveiligde bunker in het Amsterdamse Osdorp volgt een compilatie van overweldigende mediaberichtgeving over de Heinekenontvoerder. Advocaat Sander Janssen maakt duidelijk dat het proces zich afspeelt in een ‘ongekende dynamiek’. ,,Meer dan in deze zaak zijn wij dat niet tegengekomen.’’ Hij durft de stelling aan dat het beeld is ontstaan van ‘een totale psychopaat en een grote – sorry voor het woord – klootzak’. Getuigen en de officieren van justitie zouden zich daardoor hebben laten beïnvloeden. ,,U bent niet van staal, u bent geen robot’’, geeft hij de rechters mee. Volgens Janssen zullen zij zich ‘los moeten maken van het beeld dat is ontstaan’.

Volledig scherm Peter R. de Vries getuigde eerder in het proces tegen Holleeder. © EPA 2. ‘Objectieve’ experts belichten maar één kant van het verhaal

De Limburgse topadvocaat deelt een sneer uit aan journalisten die zich ‘als objectieve expert presenteren, maar stelselmatig één kant van het verhaal belichten’. ,,En iedereen verdient er goed aan.’’ Zonder namen te noemen hekelt hij daarmee de rol van Peter R. de Vries, die eerder toegaf zo’n duizend euro te krijgen voor een optreden in De Wereld Draait Door. De misdaadverslaggever onderhield een beladen vriendschap met topcrimineel Cor van Hout. Holleeder wordt verdacht van de liquidatie van zijn vroegere vriend, met wie hij samen de Heinekenbaas ontvoerde.

3. Serie Judas dieptepunt in nog lopende zaak

En dan is er nog de serie Judas over het leven van Astrid Holleeder en haar broer. ,,Een nieuw dieptepunt in de wijze waarop in Nederland met verdachten in nog lopende strafzaken wordt omgegaan’’, aldus de advocaat. ,,Na het ook al niet frisse toneelstuk, documentaires, het boek van diezelfde naam en de hype daaromheen’’, wijst hij op het boek Judas, waar alleen al in de eerste twee jaar een half miljoen exemplaren van over de toonbank gingen. ,,Dat heb je als Willem Holleeder kennelijk maar te accepteren.’’

Volledig scherm Officiers van Justitie Sabine Tammes en Lars Stempher (links), Willem Holleeder en zijn advocaat Sander Janssen. © ANP

4. Zussen getuigen uit eigenbelang

De advocaat, die praat met de snelheid van het licht, gaat morgen in op de rol van de zussen Astrid en Sonja. Zij getuigen volgens Janssen puur uit eigenbelang tegen hun broer. Het veiligstellen van de erfenis van Cor van Hout zou daarin een cruciale rol spelen. De mede-Heinekenontvoerder stak miljoenen in een Alkmaarse prostitutiestraat. Toen hij werd doodgeschoten in 2003, erfde zijn vrouw Sonja Holleeder die panden. De zussen troffen voor ruim 1 miljoen euro een deal met justitie om strafvervolging voor het witwassen van de erfenis af te kopen. De topadvocaat hint erop dat justitie daarvoor misschien een tegenprestatie eiste: verklaren tegen hun broer.

5. Het OM doet aan ‘cherry picking 2.0’

Het OM zou uit de verklaringen van de zussen en kroongetuigen alleen plukken wat goed uitkomt, en alle tegenstrijdigheden negeren. ,,Natuurlijk moet je er dingen uitpikken, dat doen wij ook, maar uitleg hierover heb ik gemist.’’ Janssen noemt dat ‘Cherry picking 2.0’. ,,Het OM heeft in mijn oordeel te gemakkelijk stukjes bewijs bij elkaar gehaald.’’

6. Criminele kroongetuigen zijn onbetrouwbaar

‘De Neus’ is eind 2014 aangehouden door verklaringen van criminele kroongetuige Fred Ros. In ruil voor een beloning legde hij een verklaring af tegen Holleeder. In een eerdere zaak tegen de ‘moordmakelaar’ eiste het OM nog levenslang. Het OM betitelde hem toen nog als ‘leugenaar’, maar nu zou hij ineens betrouwbaar zijn. Janssen vindt zijn gedaantewisseling wel heel frappant. Ook kroongetuige Peter la Serpe krijgt van de raadsman een veeg uit de pan. Toen hij met het OM overhoop lag over zijn kroongetuigedeal, wist hij zich plotseling veel meer te herinneren. Janssen wijst op hun financiële belangen. Fred Ros mocht volgens hem ruim vier ton crimineel geld houden en La Serpe 65.000 euro. ,,Alleen het feit dat zij al dat criminele geld mogen houden, geeft hem een prikkel om belastende verklaringen af te leggen over anderen.’’