Zeven aanhoudingen na grote vechtpartij azc

An­ti-haat­ac­ti­vist Famke Louise schaamt zich voor treitervideo: 'Domme fout'

18:58 Vlogster en rapper Famke Louise, die hartstochtelijk zegt te strijden tegen online haat, schaamt zich verschrikkelijk voor een treitervideo die deze week viral ging. In het inmiddels twee jaar oude filmpje is te zien hoe Famke Meijer (18), zoals ze eigenlijk heet, stiekem een enigszins volslanke vrouw uitlacht. Een 'domme fout', zegt de Op Me Monnie-zangeres nu.