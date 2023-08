Zeventien kilo afval per ic-patiënt, iedere dag weer: ziekenhuizen worstelen met afvalberg

In herinnering Fleur (28) leefde zoals ze graag wilde leven, maar toen sloeg het noodlot toe

Fleur haalde alles uit haar leven. Niks was haar te dol. ‘Ik heb niet iets wat ik graag had willen doen, wat ik niet gedaan heb’, was een van haar laatste uitspraken, zegt vader Rob Vos. Ze bleef eigenzinnig tot aan haar dood.