Wanneer kun je als moeder met een gerust hart doodgaan? Je kinderen zouden tenminste gesetteld moeten zijn, vindt Averil Verkaik (54). Zelfstandig wonen, voor zichzelf kunnen zorgen. Dat laatste wordt lastig voor haar oudste. Zoon Daan heeft een progressieve spierziekte en zit in een rolstoel. Zijn hersenen doen het prima (5 vwo), maar voor zijn verzorging is hij afhankelijk. Daan was een van de hoofdrolspelers in de vierdelige VPRO-documentaireserie Stuk, over het reilen en zeilen in een revalidatiecentrum in Wijk aan Zee, uitgezonden in januari en februari. Hij was de 17-jarige met het onverwoestbare optimisme, met de humor, met de toffe vrienden, met de acteerambities. Hij was te gast bij De Wereld Draait Door. Presentator Matthijs van Nieuwkerk noemde de serie ‘een juweel’. In de laatste uitzending zoomde de camera even in op het gezin: moeder Averil met haar twee kinderen aan tafel. ‘Voor Daan en Zilver was het een nieuwe klap, in een keten van klappen’, zei de voice-over. Subtiel werd gemeld dat Averil ernstig ziek is.