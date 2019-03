Zieke Nicole (38): ‘Ik weet nog niet of mijn zoon op mijn begrafenis komt’

Nederland steekt Julian (7) hart onder de riem: ‘Je rode haar is prachtig!’

23 maart Moeder Sanne Nederlof uit Lekkerkerk had het gisteravond helemaal gehad met de kinderen die haar zoontje Julian (7) pesten vanwege zijn rode haarkleur. Op Facebook deelde ze haar woede en verdriet. ,,Ik dacht dat dit gebeurde in 1950, niet in fucking anno 2019.” Aan haar oproep om Julian wat liefde te tonen, is massaal gehoor gegeven.