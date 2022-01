Zieke weduwe moet alsnog huurhuis uit: appartement beschikbaar gesteld

Achter de Schermen Zorgvuldig­heid in Voicezaak staat voorop: geen roddel-, maar nieuwsmedi­um

Boos-maker Tim Hofman trok met zijn onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland een beerput open. Ook het AD bericht over de misstanden bij de grootste talentenshow ter wereld. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop. Roddel is wat anders dan nieuws.

