Ziekenhuis Groningen in shock door telefoonbom complotdenkers: ‘Telefoniste ontdaan naar huis’

bedreigingenMedewerkers van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn de afgelopen dagen ernstig bedreigd en agressief toegesproken door complotdenkers. Een oproep op Telegram om het ziekenhuis telefonisch lastig te vallen leidde dinsdagavond tot een telefoonbom die tot op heden voortduurt. Eén van de telefonistes is ontdaan naar huis, meldt een woordvoerder. ,,We laten het hier zeker niet bij zitten. Het is bizar en schandalig.”

Directe aanleiding voor de telefoonterreur is het nieuws dat het UMCG door het ministerie van Volksgezondheid is aangewezen als ziekenhuis waar ‘coronapatiënten kunnen worden geïsoleerd die niet vrijwillig mee willen werken aan isolatie’. Dat maakte coronaminister Hugo de Jonge bekend in de Staatscourant. ,,Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het nodig een ziekenhuis aan te wijzen waar patiënten kunnen worden geïsoleerd die (vermoedelijk) besmet zijn met deze infectieziekte en die niet vrijwillig meewerken aan isolatie”, valt te lezen.

Misverstand

Volgens het UMCG leidde de bekendmaking tot enige misverstanden in de media en op sociale media. Het gaat hier specifiek om coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving en voor wie gedwongen opname het laatste middel is dat kan worden ingezet om de maatschappij te beschermen, zo legt een woordvoerder uit. ,,De besluitvorming hiervoor ligt bij de Veiligheidsregio, niet bij ons. Ons ziekenhuis bemoeit zich op geen enkele manier met de beslissing om iemand wel of niet gedwongen op te nemen.”

Op dit moment is het UMCG de enige aangewezen locatie waar coronapatiënten gedwongen kunnen worden opgenomen. In verschillende Telegram-groepen trekken complotdenkers hun eigen (verkeerde) conclusies en stellen ze het UMCG aansprakelijk voor ondeugdelijk beleid. Het gaat volgens een woordvoerder om ‘vreselijke scheldkanonnades en ernstige bedreigingen’ die gisteren zijn begonnen. ,,Mensen bellen ons op en gaan tekeer tegen onze telefonistes. In niet bepaald frisse bewoordingen.”

Verschrikkelijk

De zes telefonistes zijn volgens het UMCG best wat gewend. ,,Maar dit gaat echt alle perken te buiten. Het is echt verschrikkelijk wat onze mensen overkomt. Vanochtend belde iemand al voor de vijftiende keer! Werkelijk bizar. Inhoudelijk wordt het nooit. Het begint met schelden en dat houdt niet op tot onze telefonistes de hoorn erop gooien.” Sommige Telegram-gebruikers gingen zelfs zo ver dat op een gegeven moment de telefooncentrale van het ziekenhuis niet meer te bereiken was. ,,Buitengewoon hinderlijk voor patiënten die een afspraak willen maken. Dit is niet normaal meer.”

Met de medewerkers gaat het naar omstandigheden goed. ,,Ze zijn behoorlijk aangedaan. Dit zijn mensen die echt tegen een steentje kunnen. We hebben veel contact met ze en steunen ze waar mogelijk.” Het UMCG gaat passende maatregelen nemen. ,,Wat we precies gaan doen, zullen we niet uit de doeken doen. Maar weet dat we het hier absoluut niet bij laten zitten.”



Op Telegram roepen complotdenkers elkaar op om te blijven doorgaan met bellen. ,,Als iedereen gaat bellen, is dit een mooi verzet tegen dit regime. We zijn geen China”, schrijft iemand. ,,Dat dit ziekenhuis hieraan meewerkt. Vreselijk”, schrijft een ander.

Bedden

Het UMCG benadrukt dat bij een gedwongen opname geen bedden worden opgeofferd voor coronapatiënten. ‘Mocht een besmette coronapatiënt gedwongen worden opgenomen omdat hij een te groot gevaar voor de omgeving is, dan gebeurt dat in isolatie op een beveiligde kamer van de TBC-afdeling van het UMCG in Beatrixoord. Dit is niet van invloed op de zorg voor coronapatiënten in het UMCG of in andere ziekenhuizen’, stelt het ziekenhuis.

Bedreigingen en agressie tegen zorgverleners Ziekenhuispersoneel heeft steeds vaker te maken met agressie en bezoekers die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Zestig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden zegt dat agressie en wangedrag is toegenomen. Dat bleek in september vorig jaar uit een enquête van beroepsvereniging NU’91 onder 1200 medewerkers en een rondgang van BNR langs diverse ziekenhuizen. Een kwart van het personeel gaf aan ook te maken te krijgen met fysiek geweld. ,,Het gaat soms heel ver. Van schelden en dreigementen tot aan duwen, schoppen en slaan”, zei teamleider Michel van Erp van NU’91. ,,In sommige instellingen is de beveiliging opgeschaald.” De belangenorganisatie sprak de hoop uit dat ziekenhuizen hun medewerkers in bescherming nemen, en dat misdragingen van bezoekers stevig worden aangepakt door justitie. Van Erp: ,,We hopen dat het zorgpersoneel zichzelf blijft uitspreken tegen dit geweld. Elke vorm van agressie richting deze groep is volstrekt ontoelaatbaar.” Het Haagse ziekenhuis HMC zette in de strijd tegen agressie op corona-afdelingen extra beveiliging in. Het ziekenhuis deeddat na een aantal agressie-incidenten rondom patiënten die naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst.

