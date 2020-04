Ziekenhuisdominee: ‘Niemand denkt op zijn sterfbed aan spullen of vakanties’

Normaal zou Harry Tacken nu de paasdienst in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch voorbereiden. Maar ook in zijn kerk geen U zij de Glorie of Christus onze Heer Verrees, komende zondag. Het is even wennen. ,,Geen Pasen in de kerk. Ik zat me af te vragen of dat ooit eerder is voorgekomen. Zelfs in de oorlog niet, denk ik. Het is echt onvoorstelbaar.’’