'Ziekenhuizen in de knel door toename zzp'ers'

In de eerste negen maanden van dit jaar schreven volgens de krant zo'n tienduizend mensen zich als zorg-zzp'er in bij de Kamer van Koophandel, een stijging van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Veelal gaat het om zorgmedewerkers die de werkdruk, de administratieve lasten en de omstandigheden bij hun werkgever zat zijn en besluiten als zelfstandige verder te gaan.



De ontwikkeling confronteert zorginstellingen uit alle sectoren met financiële tegenvallers. De kosten voor ingehuurd personeel zonder dienstverband liepen in 2017 in de ziekenhuiszorg en in de gehandicaptenzorg met ruim 17 procent op. In de ouderenzorg was de toename 16,4 procent, blijkt uit verschillende rapporten. Ook de ggz (11 procent) zag de kosten stijgen.