Ziekenhuizen krijgen weer even lucht; daling patiënten zet door

Nederlandse ziekenhuizen kunnen even op adem komen nu de gevreesde code zwart lijkt afgewend. Maar voor hoe lang? Door de Britse variant van het virus worden ziekenhuizen in Engeland nu al overspoeld met coronapatiënten en dat schrikbeeld dreigt ook in andere landen. ,,We hebben plannen klaarliggen, maar gelukkig zijn ze nog niet nodig", zegt zorgbaas Ernst Kuipers.

De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) staat voor het eerst in lange tijd weer eens met een gerust hart de pers te woord. Eindelijk lijkt de lockdown waarin Nederland nu al bijna een maand zit, zijn werk te doen. Het aantal nieuwe besmettingen blijft maar dalen - maandag waren het er 5499 - en dat zien ze nu ook terug in de ziekenhuisopnames. Voor het eerst sinds begin december zijn er in een week tijd minder mensen opgenomen.

De daling is met 4,5 procent nog licht, maar toch een mijlpaal, vindt Kuipers. ,,Het leek er tijdens de feestdagen nog op dat we omhoog zouden schieten en eind deze maand in code zwart terecht zouden komen, maar dat is gelukkig niet het geval.” De verwachting is nu dat er eind deze maand rond de 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen.

Niet versoepelen

Het aantal ziekenhuisopnames steeg maandag wel licht met 67 tot 2621, maar dat zijn dagkoersen, zoals hij dat noemt. De grote lijn is neerwaarts en dat is goed nieuws. Toch staat hij volledig achter het plan van het kabinet om de lockdown nog even door te zetten, hoe vervelend die boodschap voor veel mensen ook is. Volgens Kuipers is het aantal nieuwe besmettingen nog altijd veel te hoog. Rond de 1100 per dag is volgens hem een veilig aantal om te denken aan versoepelingen, maar nu zijn het er nog vijf keer zoveel.

Quote We hebben plannen om op te schalen, maar gelukkig hebben we ze nog niet nodig Ernst Kuipers, Voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

Een nieuwe forse stijging gaat ook een veel grotere impact hebben op de ziekenhuizen dan in maart. Toen lagen er 100 mensen op de ic. Bij de tweede golf, half oktober, waren dat er 300 en toen de cijfers half december weer opliepen waren dat er 500. Nu liggen er 700 patiënten op de intensive care. ,,We kunnen ons niet een nieuwe stijging veroorloven.”



Onduidelijk ook is wat de Britse mutatie van het coronavirus in Nederland teweeg gaat brengen. De beelden uit Engeland voorspellen weinig goeds. De ziekenhuizen daar worden overspoeld met coronapatiënten omdat deze variant veel besmettelijker is. Mensen moesten uren in een ambulance wachten voordat ze konden worden opgenomen.

Britse situatie

Kuipers durft niet te zeggen of we die situatie ook in Nederland mee gaan maken, maar de ziekenhuizen zijn wel op het ergste voorbereid. ,,We hebben plannen om op te schalen, maar gelukkig hebben we ze nog niet nodig.”



De Britse situatie leidt vooralsnog niet tot aanpassingen van die plannen, bijvoorbeeld door het eerder openen van noodlocaties zoals in de eerste coronagolf ook gebeurde. ,,Extra bedden in bijvoorbeeld Ahoy of op een boot zoals ook al eens is geopperd, gaan ons niet helpen. We hebben een personeelsprobleem.”



Nog strengere maatregelen om te voorkomen dat Nederland het Verenigd Koninkrijk achternagaat, vindt Kuipers nu niet niet nodig. ,,Ook omdat we niet precies weten hoe de Britse variant zich verspreidt. Daar hebben we snel meer informatie over nodig. En wat ons echt gaat helpen is veel vaccineren. Dus laten we elke flacon die we binnenkrijgen direct inzetten.’’

