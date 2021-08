Ziekenhuizen moeten bevallende vrouwen weigeren: ‘In de auto braken de vliezen en kwam het kind’

Het was al een ellendige week, vorige maand, maar het dieptepunt was voor verloskundige Mariëlle van Roekel wel een bevalling in haar eigen auto. Ze was al anderhalf uur bezig geweest met ziekenhuizen bellen – op rustige toon – om de vrouw in barensnood niet ongerust te maken. Ze belde alle ziekenhuizen in de stad. Niks te vinden. Uiteindelijk was er ruimte in het Zaans Medisch Centrum.