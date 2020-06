Ziekenhuizen: ‘Rekensom over extra borstkankerdoden leidt tot onnodige paniek’

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker heeft drie maanden stilgelegen als gevolg van de coronacrisis. Maandag meldde bestuurder Marjolein de Jong van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven in deze krant dat de opgelopen achterstanden op termijn zullen leiden tot meer dan vijfhonderd extra doden. Ook gaat het ziekenhuis in zijn berekening ervan uit dat de onderzoekscapaciteit ook de rest van het jaar maar vijftig procent blijft, waardoor bij een deel van de vrouwen de ziekte in een later stadium wordt ontdekt.

Onnodig bang

Australische studie

Ze verwijst naar een recente studie in Australië, die op een aanzienlijk lager sterftecijfer uitkwam, namelijk 25 extra borstkankerdoden na vijf jaar. Deze onderzoekers keken onder meer of de tumoren in de borst groeiden als vrouwen zes maanden langer op hun diagnose moesten wachten. ,,Zij schatten in dat slechts vijf procent van de zogenoemde stadium1-tumoren doorgroeit naar een stadium 2. Dat betekent dat de tumor iets groter is geworden of naar de oksel is uitgezaaid, maar ook bij dit soort tumoren is de overleving goed.” De Australische studie is nog niet peer reviewed (door vakgenoten gecontroleerd), beseft Verkooijen. ,,Ook bij deze studie gaat het om aannames, maar hij is in elk geval een stuk beter onderbouwd.”