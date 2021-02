Ziekenhuizen zien daling aantal nieuwe opnames stokken

De afgelopen zeven dagen (12 tot 18 februari) werden gemiddeld 205 patiënten per dag de ziekenhuizen binnengebracht. Dat is 12 procent meer dan een week eerder (5 tot 11 februari). Zowel op de ic's als op de verpleegafdelingen stijgt de instroom. Op de ic's worden nu gemiddeld zo'n 29 patiënten per dag binnengebracht, dat waren er een week geleden nog 23. Op verpleegafdelingen nam de instroom toe van gemiddeld 159 per dag een week geleden naar 176 nu.

Het Landelijk Coördinatie Centrum Patiëntenspreiding (LCPS) spreekt op haar website van een lichte stijging. ,,Daarom volgen we de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.”

Het aantal bezette bedden in de ziekenhuizen is sinds het hoogtepunt van de tweede golf stevig gedaald. Op 5 januari werden 2890 ziekenhuisbedden bezet door coronapatiënten. Nu zijn dat er 1931, meldt het LCPS in de dagelijkse update. Het gaat om 523 ic-bedden (op het hoogtepunt waren dat er 731) en 1408 verpleegbedden (dat waren er op de top 2159). Vergeleken met een week geleden is het aantal bezette bedden nu ongeveer stabiel.

Of de huidige bezetting in de ziekenhuizen genoeg ruimte biedt om een nieuwe forse golf aan te kunnen zonder dat het zorgsysteem verstopt raakt, is de vraag. Vergeleken met eind september, toen de tweede golf langzaam opkwam, is het aantal coronapatiënten dat een ziekenhuisbed bezet bijvoorbeeld nog steeds een stuk hoger. Destijds lagen ongeveer 700 coronapatiënten in het ziekenhuis. De uitbraak van de tweede golf leidde toen in een maand tijd tot een ruime verdrievoudiging van dat aantal.

Afgaande op de woorden van premier Mark Rutte wil het kabinet niet het risico nemen dat een dergelijke ontwikkeling zich nu weer voordoet. Hij gaf vandaag in de Tweede Kamer aan ‘weinig optimistisch’ te zijn over mogelijke versoepelingen aan het einde van de huidige lockdown op 2 maart. Het kabinet maakt volgende week dinsdag bekend hoe het verder moet na die datum.

Het aantal geregistreerde besmettingen schommelt al een aantal weken tussen de 3500 en 4000 per dag. De afgelopen week waren het er gemiddeld iets minder dan 3700. Het RIVM constateerde afgelopen dinsdag dat de laatste weken minder mensen zich laten testen op het virus, onder meer door het winterweer. Waar half december nog 60.000 tot 70.000 mensen per dag een coronatest ondergingen, zijn dat er nu tussen de 25.000 en 30.000.

Daardoor vertroebelt het zicht op het virus, stelt het rijksinstituut. Experts stellen dat het verloop van het aantal ziekenhuisopnames een beter beeld geeft van de ontwikkeling van de epidemie. Vergeleken met het hoogtepunt van de tweede golf - eind december - is het aantal door het RIVM vastgestelde besmettingen per dag met bijna 70 procent gedaald. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalde sinds de top van de tweede golf een stuk minder hard. Dat ligt nu 41 procent lager dan toen.

Het aantal officieel geregistreerde coronasterfgevallen tenslotte schommelt de laatste weken tussen de 60 en 70 per dag. Op het hoogtepunt van de tweede golf, begin januari, waren dat er ruim 100 per dag. Het zijn nog steeds de oudere Nederlanders die het grootste risico lopen om te sterven aan het coronavirus. Bijna 90 procent van de Nederlandse coronaslachtoffers is ouder dan 70.

