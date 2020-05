Zij dragen al een mondkapje: ‘Ik flirt nu met mijn ogen’

Stoppen met piekeren is hard werken! Leer relative­ren en wees lief voor jezelf

17 mei Als we niet uitkijken piekeren we te veel. Hoe erg is dat? Psycholoog en piekeronderzoeker Bart Verkuil (39) heeft, net als iedereen, weleens van die piekergedachten. Hij schreef er De gelukkige piekeraar over.