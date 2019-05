Zij durven het: met twee jonge kinderen twee jaar lang over de wereld zeilen

Kinderen halen en brengen, werken, haast haast haast. Weinig tijd om elkaar te zien. Ze worden een beetje geleefd, vinden Joost en Froukje Deutekom en dus gooien ze, nogal letterlijk, het roer om. Op 21 juli vertrekken ze met dochters Wende (4) en Isa (3) en verruilen ze hun huis in Groningen voor zeiljacht Isis, dat hen in twee jaar tijd naar de andere kant van de wereld moet brengen. ,,Natuurlijk zijn we al een hecht gezin, maar we hopen dat meer tijd samen ons nog sterker en hechter maakt”, zegt Joost. ,,We kijken ernaar uit om meer tijd met onze kinderen door te brengen in deze belangrijke jaren van hun ontwikkeling.”

Het idee ontstond jaren geleden, voordat Joost en Froukje getrouwd waren, voordat ze kinderen kregen. ,,Ik vond pas een boekje waarin ik in 2008 een kattebelletje had geschreven voor Froukje, toen hadden we het er al over”, vertelt Joost. ,,In het begin van onze relatie reisden we vrij veel en lang. We ontdekten hoe mooi de wereld was en hoe weinig we er eigenlijk vanaf weten.”

Huisje

De marketing manager en IC-verpleegkundige besloten toen al te gaan sparen voor hun avontuur. Belangrijke uitgave: het zeiljacht. ,,De mooiste manier lijkt ons om te reizen via het water. Met backpacken word je moe van dat in- en uitpakken, nooit echt je eigen plek hebben. Nu hebben we gewoon ons eigen huisje mee.”

Quote Overal waar je gaat en staat zijn er risico’s, met de juiste maatrege­len proberen we dat te ondervan­gen Joost

Het leven in zo’n kleine ruimte, omringd door water, zorgt er wel voor dat het gezin strenge regels heeft ingesteld. Zo mogen de jonge dochters niet buiten de kuip als er wordt gevaren en moeten ze hun zwemvestjes aan. ,,Daar zijn we heel consequent in en dat weten ze ook”, stelt Joost. Bang dat er iets gebeurt, is hij niet. ,,Overal waar je gaat en staat zijn er risico’s, met de juiste maatregelen proberen we dat te ondervangen.”

Overigens zitten ze bij lange na niet dag en nacht op de boot. Ze nemen rustig de tijd voor hun tocht over de aardbol en meren vaak aan. ,,Natuurlijk heb je wel wat lange oversteken, zoals de drie weken de Atlantische oceaan over naar het Caribisch gebied, maar vaker zijn we in de buurt van land.”

Joost en zijn vrouw kunnen niet wachten op hun vertrek. ,,Straks komen we op stukken van de wereld die vrijwel alleen per boot te bereiken zijn, dat lijkt ons zo ongelooflijk mooi.”