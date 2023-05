‘Zijn bed stond in de muizenkeutels’; familie haalt stiefzoon weg bij zorgboerderij

Met video's Nabestaan­den Bas van Wijk over 11,5 jaar cel voor Samir el Y: ‘Dat er nog half jaar af gaat is niet uit te leg­gen’

Samir el Y. krijgt 11,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het op klaarlichte dag doodschieten van Bas van Wijk in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam op 8 augustus 2020. Daarmee krijgt hij in hoger beroep een zwaardere straf dan de 9 jaar en tbs die hij in 2021 van de rechtbank kreeg. Volgens het gerechtshof Amsterdam was er wel degelijk sprake van gekwalificeerde doodslag, oftewel: Samir schoot omdat hij een horloge wilde stelen.