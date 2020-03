Zijn de zomerse droogteproblemen na de kletsnatte weken voorbij?

Regen, regen en nog eens regen. Afgelopen maand viel er, mede door de stormen Ciara en Dennis, in De Bilt bijna drie keer meer regen dan normaal. Februari en de eerste week van maart zorgden ervoor dat overal in Nederland het grondwaterpeil weer op orde is. Ook bij hoger gelegen zandgronden in Twente, Brabant en Limburg stroomden de laatste droge beken weer vol. Sterker: stuwen staan open en gemalen draaien momenteel op volle toeren om het overschot aan water weg te krijgen; landbouwers klagen zelfs dat ze de doorweekte akkers niet op kunnen.