Zijn we ooit klaar met knallen? Roep om ban vuurwerk klinkt steeds luider

Reacties op vuurwerk: ‘Het beestje kroop jankend over de vloer en probeerde zich te verstoppen’

‘En dan de vluchtelingen uit oorlogsgebieden, het kleine meisje dat huilend onder de tafel kruipt. Nee, we zijn een egoïstisch volkje geworden zonder duidelijk leiderschap’ en ‘De saamhorigheid tussen buren, met elkaar even de alledaagse zorgen de lucht in schieten, volwassen mannen die met veilige vuurwerkbrillen weer even 15 jaar zijn. Geweldig. Vuurwerk minnend Nederland, bedankt dat jullie het jaar zo hebben afgesloten én ingeluid. Ik heb ervan genoten': dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 3 januari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

2 januari