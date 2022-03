‘Ziyech alsnog in Oranje, hoe mooi zou dát zijn? Laat spelers kunnen switchen van land’

Hij pleitte er al enkele jaren voor: laat voetballers toch gewoon van nationaal elftal wisselen, als dat zo uitkomt. Om dat betoog kracht bij te zetten promoveerde Gijs van Campenhout vrijdag aan de Erasmus School of History, Culture & Communication op dit onderwerp. Hij ging de herkomst na van alle spelers van alle WK-selecties van 1930 (het eerste WK) tot nu: waar zijn ze geboren? En waar komen hun ouders en grootouders vandaan? ,,Zo'n tien procent bleek in het buitenland geboren, in een ander land dan waar ze voor uitkomen. Daarnaast is er een groot percentage wat wel voor het geboorteland uitkomt, maar waarvan de ouders of grootouders ergens anders zijn geboren. Dat maakt het aantal spelers dat eigenlijk een ‘keus’ heeft om voor meerdere landen uit te komen, enorm groot.”