Zo doen wij het in vergelijking met andere Europese landen

25 augustus De man uit Hoofddorp die heeft bekend dat hij de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam heeft doodgeschoten, blijft negentig dagen langer in de cel. De 20-jarige Samir El Y. wordt verdacht van moord dan wel doodslag, afpersing en overtreden van de wet wapens en munitie. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besloten.