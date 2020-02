Zo ga je om met kinderen die zich stoer voelen met een wapen op zak

Het gebruik van messen is volgens deskundigen niet meer alleen aan de orde van de dag in een paar grote steden. Het speelt door alle lagen van de bevolking, in steden in het hele land. ,,Je ziet dat er een beweging van onveiligheid is in klassen en op andere plekken in de omgeving van tieners, zoals bij sportclubs. Dan gaat een deel van die jongeren zich verdedigen: of ze grijpen naar wapens of naar fysiek geweld. Jongeren tussen de 12 en 17 willen graag sterk staan in een groep”, verklaart Emmeliek Boost van de Opvoeddesk.